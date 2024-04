Italia e Germania collaborano sulla ricerca per l’idrogeno verde

Italia e Germania hanno deciso di unire le forze per sostenere la ricerca scientifica nel campo dell’idrogeno “verde”.

Ci sarà tempo fino al 7 giugno 2024, infatti, per aderire a un bando che sostiene con 6 milioni di euro progetti bilaterali presentati da università, istituti di ricerca e aziende (soprattutto Pmi) pubbliche o private.

L’iniziativa (documento in basso) si basa sul settimo Programma di ricerca energetica del Governo federale tedesco e sul Piano nazionale per la ricerca del Mur italiano, con il sostegno della Farnesina.

Come illustrato nel bando “l’idrogeno verde e la sua crescita sono cruciali per economia sostenibile e transizione energetico-climatica. Le collaborazioni di ricerca consentono di ottenere risultati e innovazioni in modo più efficiente, poiché l’attività transnazionale viene supportata dalle competenze di entrambi i Paesi. Inoltre, lavorando insieme, è possibile aumentare costantemente la competitività e il riconoscimento degli istituti di ricerca e delle Pmi”. Infine, “il lavoro congiunto può rafforzare il legame tra industria e ricerca”.

Restando sul tema dell’idrogeno verde, da segnalare anche la firma di un accordo di cooperazione tra Axpo ed Enego per studiare la fattibilità di un impianto di produzione da 100 MW in Sicilia, nel distretto Priolo-Augusta.

Nei prossimi mesi, spiegano le due società in un comunicato, sarà definito il business plan dell’iniziativa (a cui ha collaborato anche l’Università di Catania) per raggiungere diversi obiettivi: contribuire alla creazione di una “hydrogen valley” tra Catania e Siracusa; sostituire l’utilizzo di idrogeno “grigio” impiegato dalla raffineria presente nell’area; fornire idrogeno verde all’industria e ai trasporti locali.

L’azione di Axpo sul tema non si limita alla Sicilia. La società ha recentemente annunciato un progetto per sviluppare in Abruzzo “uno dei più grandi impianti di produzione di idrogeno verde italiani” collaborando con la società australiana Ige.

Alla compagnia di navigazione Sgv, invece, Axpo fornirà idrogeno per una nave passeggeri attiva sul Lago di Lucerna, in Svizzera, grazie a un nuovo impianto di produzione a Bürglen.

Infine, in Francia la partecipazione al progetto “Arve Hydrogène Mobilité” (Arv’Hy) che consentirà, a partire dal primo trimestre 2025, il rifornimento presso un distributore di H2 in Alta Savoia.