Chi ha scelto lo sconto in fattura alternativo all’ecobonus e al sismabonus nel 2019, prima che la misura venisse rimodulata, deve dichiararlo entro domani, 28 febbraio, all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia e allegato al provvedimento (allegati in basso, insieme alle istruzioni per la compilazione). Lo sconto immediato in fattura collegato alle detrazioni […]

