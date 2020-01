L'Agenzia delle Entrate spiega il funzionamento del credito d’imposta che può essere utilizzato, mediante F24 accise, per il pagamento di quanto dovuto sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.

Il credito d’imposta, ceduto da un’impresa che esegue interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali a una società fornitrice di energia elettrica e/o gas naturale, può essere utilizzato in compensazione anche per il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta […]

