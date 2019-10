La Nota di aggiornamento del DEF 2019 e i punti più importanti per il settore delle rinnovabili.

“Green New Deal”, “green bond” due fondi di investimento da 50 miliardi per lo sviluppo sostenibile e proroga degli incentivi di Industria 4.0, mentre dovrebbero continuare anche le detrazioni fiscali per edilizia ed efficienza energetica, non espressamente citate nella Nota. Questi alcuni dei punti più importanti per il mondo dell’energia pulita che, accanto a previsioni […]

