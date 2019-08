Fra registri e aste al ribasso l’eolico on-shore potrà attingere a contingenti di potenza complessivi di oltre 7 GW, che si spartirà soprattutto col fotovoltaico. Ma occhio alle potenze di targa degli aerogeneratori se non si vuole rischiare una riduzione degli incentivi.

Il governo ha recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 4/7/2019, meglio conosciuto come Decreto Fer 1, per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il decreto riguarda l’installazione stimata di circa 8-9 GW di nuova potenza rinnovabile nei prossimi tre anni, la cui entità effettiva dipenderà dal raggiungimento di un costo indicativo massimo degli […]

