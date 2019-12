Va corrisposto entro il 27 dicembre. La determina.

L’Arera ha pubblicato le modalità operative relative al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’anno 2019. In particolare, in base alla determina dell’Autorità 355/2019/A – leggiamo nel documento allegato in basso – l’aliquota del contributo è pari: per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia […]

