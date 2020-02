Rendere più flessibili i contratti di rendimento energetico degli edifici, anche grazie a proprietari sempre più “smart”. Questo l’obiettivo del progetto europeo AmBIENCe–Active Managed Buildings with Energy Performance Contracting, che vede la partecipazione di sette partner di quattro Paesi: Enea per l’Italia; VITO, BPIE e Energinvest per il Belgio; IK4 per la Spagna; INESC TEC […]

