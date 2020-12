Dopo il via libera Area, in un webinar programmato per domani, martedì 22, alle 10, il Gse presenterà le regole tecniche Gse sugli incentivi all’energia condivisa in comunità energetiche o autoconsumo collettivo. Le regole tecniche Gse includono: lo schema d’istanza per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa; lo schema di contratto […]

