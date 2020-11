Prezzi in aumento e difficoltà a tenere il passo con la domanda: l’industria del vetro rischia di mettere in difficoltà l’espansione globale del fotovoltaico, secondo un’analisi di Bloomberg Green. Il problema, scrive Bloomberg, è stato sollevato da un colosso del fotovoltaico come LONGi Solar, la prima società del fotovoltaico al mondo in termini di capitalizzazione […]

Potrebbe interessarti anche: