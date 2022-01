Elettricità Futura ha scritto alle Regioni Umbria e Lazio per segnalare che le limitazioni regionali allo sviluppo delle rinnovabili sono in “netto contrasto con il Decreto di recepimento della RED II”. Il decreto infatti, spiega l’associazione, attribuisce al MiTE la definizione dei criteri per individuare le aree idonee a cui, successivamente, le Regioni dovranno attenersi, e vieta espressamente l’introduzione di moratorie in […]

