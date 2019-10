Un parere del Consiglio di Stato chiarisce che le amministrazioni comunali, in linea generale, non possono sollevare opposizione davanti al Consiglio dei ministri.

Le amministrazioni comunali possono fare opposizione davanti al Consiglio dei ministri – dopo aver già manifestato il loro dissenso nella conferenza di servizi di primo livello – sull’autorizzazione di nuovi impianti come quelli per lo smaltimento dei rifiuti o la produzione di energia rinnovabile? Di regola no, ma può esserci qualche eccezione, come spiega il […]

Potrebbe interessarti anche: