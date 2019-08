Anche i grandi scommettono di più sul solare off-grid “pay as you go”

Da Mitsubishi e altri investitori arrivano 50 milioni di dollari per la società inglese BBOX, che realizza sistemi solari domestici per le zone rurali non elettrificate, gestiti con una piattaforma digitale in connessione 2G.

