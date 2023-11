Cosa frena l’elettrificazione dei consumi energetici industriali europei?

Con le tecnologie attualmente esistenti, come pompe di calore, caldaie e forni elettrici, si potrebbe elettrificare fino al 78% dei consumi energetici complessivi del settore industriale europeo. Si potrà raggiungere il 99% dell’elettrificazione delle industrie solo con l’avvento di nuove tecnologie attualmente in fase di sviluppo. Lo ha stimato il Potsdam Institute for Climate Impact […]