Rinnovabili, pubblicati i prezzi minimi garantiti 2024 per i piccoli impianti

Sulla scia dell’inflazione sono tutti in rialzo i prezzi minimi garantiti (PMG) per il 2024 per i piccoli impianti a fonti rinnovabili. L’Arera ha pubblicato i valori vigenti per l’anno in corso (tabella sotto) precisando che sulla base dei dati Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di […]