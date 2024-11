Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato oggi, 19 novembre, il decreto che istituisce la piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili, prevista dall’art. 19 del decreto legislativo 199/2021 (in teoria, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso). È il cosiddetto “Suer” (Sportello unico delle energie […]