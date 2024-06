Aree idonee, le proposte di Italia Solare alle Regioni

L’eccessiva discrezionalità lasciata alle Regioni per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili, come sancito dal decreto attuativo del D.lgs. 199/2021 approvato in Conferenza Unificata lo scorso 7 giugno, continua a preoccupare gli operatori delle Fer e le associazioni di settore. Italia Solare, una delle principali associazioni italiane che aggrega diversi attori del fotovoltaico, […]