Riqualificazione energetica edifici pubblici: incentivi in Veneto

La Regione Veneto assegna contributi agli enti pubblici per riqualificare dal punto di vista energetico gli edifici pubblici non residenziali. Il bando (allegato in fondo) è stato finanziato dal PR Fesr 2021-2027 azione 2.1.1 e ha una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro. Possono presentare domanda gli enti pubblici: Comuni; Unioni di Comuni che […]