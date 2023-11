Campania, contributi per l’efficientamento energetico delle aziende bufaline

La Regione Campania assegna contributi alle imprese bufaline, in forma singola o associata, per il loro efficientamento energetico anche installando impianti di energia a fonti rinnovabili. Per il bando (allegato in basso) sono stati messi a disposizione 16.508.862 euro, finanziati dal PSR 2014-2020 misura 4.1.1, azione B. Oltre alle spese generali, sono ammissibili all’agevolazione i […]