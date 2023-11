Piemonte, contributi per la riqualificazione energetica di edifici pubblici

La Regione Piemonte ha pubblicato ieri, 16 novembre 2023, il bando per concedere incentivi per la riqualificazione energetica dal parco immobiliare pubblico. Il bando (allegato in fondo) che rientra nel Programma Regionale FESR Piemonte 2021/2027, ha un budget di 26 milioni di euro, da suddividere su due linee di azione: Possono richiedere le agevolazioni gli […]