In Cina è entrata in funzione la prima tranche del più grande progetto nazionale di accumulo elettrico stand-alone a batterie per la rete, Huadian Xinjiang Kashgar. Il 19 luglio, come riporta il sito ess-news.com, è diventata operativa la fase iniziale da 500 MW/2 GWh con la previsione di raddoppiare questi numeri a 1 GW/4 GWh […]