Fotovoltaico, la Turchia introduce dazi antidumping sui moduli dall’Asia

I moduli forovoltaici provenienti da Paesi asiatici come Vietnam, Malesia, Thailandia e Giordania (più la Croazia) saranno soggetti a dazi doganali all’ingresso in Turchia. Il ministero del Commercio di Ankara ha comunicato la scorsa settimana che su questi prodotti sarà applicata una tariffa di 25 dollari per metro quadrato, dopo che l’anno scorso era stata […]