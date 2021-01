La Turchia sta per lanciare una nuova tornata di investimenti nel fotovoltaico per installare 1 GW di potenza.

Più in dettaglio, ha annunciato il ministro turco dell’Energia, Fatih Dönmez, in videoconferenza al summit dell’associazione turca del settore FV (First Turkish Solar Energy Industry Association, Gensed in turco), saranno indette 74 gare mini-gare per impianti solari nei prossimi due mesi, nell’ambito delle zone per le risorse energetiche rinnovabili.

Come riferisce il quotidiano turco filogovernativo Daily Sabah, gli impianti saranno distribuiti in 36 diverse regioni del Paese.

L’obiettivo è attirare nuovi investimenti nel fotovoltaico in Turchia, con particolare attenzione alle piccole-medie imprese.

Dönmez ha ricordato che la potenza totale FV in Turchia è passata da appena 40 MW nel 2014 a oltre 6,6 GW attuali (7% circa del mix energetico complessivo).

Più in generale, ha affermato il ministro, le rinnovabili hanno rappresentato il 98% della nuova potenza realizzata nel 2020 in Turchia, arrivando a un totale di quasi 50 GW cumulativi.

