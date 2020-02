Per far fronte al fabbisogno di energia della Turchia, in rapidissima crescita, il Paese sta puntando sempre di più sull’energia solare. La potenza fotovoltaica installata passerà, infatti, dagli attuali circa 6 GW a circa 10 GW nel 2024.

SMA fornirà il suo contributo grazie a diversi progetti per una potenza complessiva di 100 MW per i quali ha siglato un contratto con Tegnatia Enerji A.Ş.

Il primo progetto, per il quale SMA fornisce inverter e altre tecnologie di sistema, è la centrale fotovoltaica da 40 MW di Teksin, nel centro del Paese, che una volta messa in servizio sarà il più grande impianto FV in Turchia.

“Negli anni scorsi siamo già stati fornitori di numerosi progetti realizzati in Turchia, contribuendo così allo sviluppo del mercato fotovoltaico locale”, afferma Valerio Natalizia, Regional Manager di SMA Sud Europa.

“Siamo quindi molto soddisfatti dell’incarico ricevuto da Tegnatia Energji A. Ş: la centrale di Teksin, il cui completamento è previsto per l’estate del 2020. Gli inverter Sunny Central 4400, che forniamo per il progetto, sono ideali per centrali fotovoltaiche da 1.500 volt di tensione continua e sono dotati anche della funzione ‘Storage-Ready’, che consente di collegare agevolmente grandi sistemi di accumulo, componenti sempre più importanti ai fini dell’integrazione di una quota sempre maggiore di energie rinnovabili nelle reti pubbliche in tutto il mondo.”

Il servizio di assistenza tecnica per i progetti fotovoltaici

“Con questo contratto si rafforza ulteriormente la nostra collaborazione strategica con SMA in Turchia, avviata già nel 2014. Intendiamo inoltre intensificare la collaborazione anche in altri mercati”, afferma Mustafa Tiris, General Manager di Tegnatia Enerji A.Ş.

“Nei progetti realizzati finora la tecnologia di SMA si è dimostrata molto efficiente e affidabile. Altrettanto importante per noi è il servizio di assistenza tecnica altamente qualificato offerto da SMA in Turchia. L’obiettivo di Tegnatia è raggiungere quest’anno i 100 MW di potenza fotovoltaica installata in Turchia e aprire ulteriori opportunità a livello internazionale. Noi offriamo soluzioni chiavi in mano di alta qualità per progetti fotovoltaici di medie e grandi dimensioni e possiamo vantare come referenze progetti realizzati in diverse zone del Paese. In linea con l’evoluzione in corso nel settore vogliamo anche ampliare le nostre attività nell’ambito dei sistemi di accumulo dell’energia.”

Nella foto in alto un impianto FV utility scale da 3 MW di potenza realizzato a Avcilar, nel sud della Turchia, sempre nell’ambito dell’accordo tra SMA e Tegnatia (inverter utilizzati: 3 Sunny Central 900 CP).

Potrebbe interessarti anche: