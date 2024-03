Friuli Venezia Giulia, in arrivo nuovi fondi per le Cer

“È in fase di redazione” il nuovo regolamento per gli incentivi regionali agli impianti a rinnovabili per le comunità energetiche “sono attualmente stanziati 7.200.000 euro per il triennio 2024-2026, ma aumenteremo di certo i fondi in assestamento”. Lo ha riferito l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, intervenendo mercoledì 6 davanti […]