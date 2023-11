Eolico, un PPA in perdita scuote il mega progetto svedese

Problemi finanziari per una parte di Markbygden, il più grande progetto eolico a terra d’Europa, in Svezia. Markbygden Ett, società a maggioranza cinese che gestisce 179 turbine eoliche delle 500 attualmente operative, lo scorso 2 novembre ha infatti portato i libri contabili in tribunale per chiedere una ristrutturazione aziendale, stando alla testata locale Piteå-Tidningen. L’azienda, […]