Agrivoltaico Pnrr: “Regole operative entro maggio, bando entro giugno” Redazione QualEnergia.it

CATEGORIE:

La tempistica secondo il Gse. Al lavoro su soluzioni per connessioni e permitting. Per il Gestore 100 GW di progetti FV su terreni agricoli hanno già chiesto la connessione, 80 GW sono in fase autorizzativa e 20 GW “ready to build”.

ADV

Le regole operative Gse-Crea che servono agli operatori per il bando Pnrr sull’agrovoltaico dovrebbero arrivare “entro il mese di maggio”, in modo da poter aprire la procedura a giugno. La notizia è stata data da Davide Valenzano, responsabile Affari regolatori del Gse, intervenuto oggi a Macfrut alla fiera di Rimini, in chiusura di un convegno […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER