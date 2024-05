Dl Agricoltura: le incognite per l’agrivoltaico e quel colpo più duro agli impianti al nord Giulio Meneghello

Cruciali per l'impatto della norma la definizione degli impianti salvi perché “con procedimenti di autorizzazione in corso” e i criteri che l'agroFV dovrà rispettare. Ma in ogni caso si aumenteranno i costi per il sistema, frenando il FV nel settentrione.

Sono passati tre giorni dall’approvazione in Consiglio dei ministri dello stop al fotovoltaico a terra nelle aree agricole e ancora non si è visto un testo ufficiale, ma solo bozze con errori evidenti da correggere. Se alcune certezze su come sarà la norma le abbiamo recepite dalla conferenza stampa di lunedì sera e dal relativo […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

