MC Energy organizza per giovedì 9 luglio (ore 17) un webinar con esperti del settore che si confronteranno su come approcciare l’Ecobonus al 110% per non perdere le attuali opportunità e limitare il dilagante calo di fatturato.

Verranno analizzati i nuovi emendamenti e le modifiche degli stessi, con la finalità di approfondire come potrebbero impattare sul mercato.

Saranno esaminati i 3 errori commerciali più diffusi e le possibili soluzioni per tornare a vendere da subito e serenamente.

Verranno analizzati dei casi studio di promozione dell’attuale Ecobonus al 110%.

Inoltre, in esclusiva verrà presentato il nuovo servizio “Verifiche preliminari DOC” che permetterà di tornare a vendere, in sicurezza, fin da subito malgrado i nuovi emendamenti.

Iscrizioni al webinar MC Energy

