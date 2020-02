Un webinar dal titolo “FER 1 : Risultati 1° bando e come accedere al 2°”, organizzato da MC Energy e rivolto a tutti gli operatori del settore fotovoltaico, installatori, elettricisti, aziende di O&M, distributori.

Si avrà un’analisi generale sul Decreto FER 1 seguita da un approfondimento sugli ultimi dati usciti, ovvero le graduatorie di accesso alla 1° finestra.

Esperti del Settore analizzeranno le motivazioni per cui alcuni impianti non sono riusciti ad accedere al registro, quali le maggiori problematiche riscontrate e le opportunità da cogliere per essere certi di accedere al 2° bando , ovvero le modalità più efficaci di presentazione della domanda.

Link per la registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/4312016727859303691

