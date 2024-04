Sungrow e i segreti per un’installazione impeccabile di un sistema ibrido fotovoltaico

I sistemi fotovoltaici ibridi stanno guadagnando sempre più popolarità, offrendo una serie di vantaggi per gli utenti e per l’ambiente.

La combinazione di un sistema fotovoltaico con una batteria offre una migliore efficienza, una minore dipendenza dalla rete, un maggiore utilizzo dell’energia solare e una maggiore stabilità e sicurezza, grazie alla funzione di back-up, per citare alcuni dei vantaggi di questa soluzione.

Sungrow, uno dei principali produttori mondiali di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia, con oltre 405 GW installati a livello globale fino a giugno 2023

Ha recentemente presentato la nuova generazione di soluzioni trifase, da poco disponibile in Italia, che fornisce più potenza (fino a 25 kW), più back-up (fino a 43 kVA in funzionamento di rete, fino a 25 kVA in funzionamento di backup – fino a 28,16 kVA per 10 sec) e più accumulo di energia (da 10 kWh fino a 40 kWh per torre di batterie).

Le caratteristiche innovative del prodotto sono notevoli, ma altrettanto importante è il giusto processo per un’installazione di successo di un sistema ibrido, al fine di fornire il miglior servizio all’utente e un funzionamento efficiente e senza problemi per l’installatore.

Giulia Serra, Partner Success Manager di Sungrow, ha spiegato a PV Europe i tre elementi principali per un’installazione impeccabile di un sistema ibrido fotovoltaico, per un’operazione corretta al primo tentativo.

L’importanza del prodotto giusto

Prima di tutto, la scelta del prodotto giusto è essenziale per una buona installazione, tenendo sempre in considerazione le esigenze del cliente.

La soluzione deve essere progettata in modo da garantire un funzionamento efficiente, sicuro e affidabile in ogni circostanza. I nuovi inverter ibridi trifase di Sungrow vanno da 15 a 25 kW e hanno un elevatissimo grado di protezione IP65 e una gamma completa di caratteristiche di sicurezza e funzionalità, come il monitoraggio della rete, la protezione da inversione di polarità DC, la protezione da cortocircuito AC, la protezione da corrente di dispersione e la protezione da sovratensione.

Anche la nuova batteria SBH (da 10 a 40 kWh per torre) è certificata IP55 e progettata con protezione da sovra/sotto tensione, sovra corrente, sovra/sotto temperatura e interruttore DC.

Inoltre, secondo Serra, è stata certificata con gli standard di sicurezza più aggiornati e progettata con più strati di misure ridondanti per la massima sicurezza.

Un altro fattore importante è la facilità di installazione del prodotto, con peso ridotto (meno di 40 kg per i nuovi inverter trifase), facilità di connessione e tutti i componenti essenziali inclusi, come il contatore di energia DTSU 666-20, un set completo di tre trasformatori di corrente da 100 A e il modulo di comunicazione Sungrow WiNet-S2.

Poiché i sistemi ibridi hanno un grado di complessità maggiore rispetto ai tradizionali sistemi fotovoltaici residenziali, la preparazione prima dell’installazione è importante per la qualità e l’efficienza del processo.

“Prendiamo sempre molto sul serio la preparazione degli installatori per consentire loro un’installazione sicura e senza problemi delle nostre soluzioni”, ha detto Serra. “Ad esempio, per la nostra nuova soluzione trifase abbiamo preparato un webinar dedicato, al quale tutti gli installatori possono partecipare gratuitamente registrandosi sul sito https://ita.sungrowpower.com/webinar. Più che una presentazione, è l’interazione tra noi e gli installatori durante il webinar a garantire che tutte le domande trovino risposta prima ancora che l’installatore raggiunga il sito di installazione.”

Un altro strumento importante e molto utile per l’installatore, spesso utilizzato dai produttori, è la creazione di video su YouTube con consigli di installazione per gli installatori certificati.

Basta consultare il sito https://www.youtube.com/@Sungrow per trovare il prodotto che vi interessa e ottenere i consigli degli esperti. Facile, veloce e intelligente, consente di risparmiare tempo e fatica.

Assistenza eccellente dopo l’installazione

L’installazione è stata completata, ma per un lavoro ben fatto il funzionamento e la manutenzione sono fattori chiave.

“Abbiamo sviluppato una serie di elementi per migliorare ulteriormente l’esperienza e fornire assistenza per tutta la durata del prodotto e per un funzionamento e una manutenzione senza problemi”, ha aggiunto Giulia Serra.

“Tra questi c’è la nostra ultima versione dell’applicazione iSolarCloud, disponibile in versione mobile e desktop, che semplifica e migliora la gestione della centrale elettrica”.

Una potente soluzione remota per il monitoraggio e la risoluzione dei problemi è un elemento essenziale per garantire una risposta rapida, costi inferiori e un livello più elevato di soddisfazione dei clienti. Per fornire un’esperienza di supporto rapida e intuitiva agli installatori autorizzati, Sungrow ha anche sviluppato una nuova pagina di servizio dedicata, dove gli installatori autorizzati possono facilmente raggiungere informazioni utili, documentazione importante, notizie e accesso diretto alle piattaforme di supporto tecnico.

In questo modo, un primo livello di supporto immediato e affidabile è sempre disponibile in qualsiasi momento e data.

Come ultima linea di difesa è essenziale una garanzia lunga e affidabile. Sungrow offre per la sua nuova soluzione trifase una garanzia di 10 anni.

Con oltre 27 anni di esperienza di successo nel settore degli inverter fotovoltaici, Sungrow ha una ampia gamma di soluzioni per progetti residenziali, C&I e Utility.

L’ultima soluzione trifase appena rilasciata ha un elenco importante di caratteristiche per una maggiore potenza, capacità di back-up e accumulo di energia.. Comprende la nuova generazione di inverter SHT da 15 a 25 kW e la nuova batteria SBH con accumulo di energia da 10 a 40 kWh.

Con una corrente di carica/scarica più elevata di 50A, la batteria SBH è progettata per il funzionamento di back-up e supporta l’SHT, che può passare al funzionamento di back-up entro 10 ms per garantire un’alimentazione elettrica ininterrotta anche in caso di interruzione della rete. La bassa tensione di avvio di 180 V e i 3 MPPT con ingressi 2/2/1 completano l’intero sistema.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e i servizi di Sungrow: https://ita.sungrowpower.com/ .