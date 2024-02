Sungrow presenta le sue ultime soluzioni a Key Energy 2024

Sungrow, fornitore a livello mondiale di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia, parteciperà a Key Energy 2024, la principale fiera di networking e commercio per l’energia solare in Italia, che si prevede attirerà ancora una volta un numero record di visitatori.

Alla diciassettesima edizione della fiera di Rimini (da mercoledì 28 febbraio a venerdì 1 marzo), Sungrow presenterà le sue ultime soluzioni per i settori residenziale, commerciale/industriale e utility.

Riflettori puntati soprattutto sui nuovi sistemi ibridi trifase e sulle nuove batterie, sul nuovo EV Charger AC22E-01 e sui nuovi prodotti Utility e BESS.

I nuovi sistemi trifase: un ecosistema di soluzioni innovative

Per restare al passo della transizione energetica e migliorare l’efficienza fotovoltaica per le abitazioni e le applicazioni commerciali, Sungrow lancia un’evoluzione della sua soluzione ibrida trifase, che comprende l’inverter SH15-25T e il sistema di accumulo SBH100-400.

Una soluzione che garantisce un’eccellente efficienza con una maggiore capacità di accumulo e una gestione intelligente dell’energia. L’inverter ibrido con una potenza fino a 25 kW e la batteria con una capacità di accumulo fino a 40 kWh sono adatti per installazioni residenziali e commerciali.

Per il futuro della mobilità

Nell’ultimo anno sempre più città europee per rispondere al processo di elettrificazione stanno adattando le proprie infrastrutture. Una parte importante è riservata alle auto elettriche, visto che la ricarica è un fattore chiave nello sviluppo della mobilità sostenibile.

Per sostenere questa nuova accelerazione, Sungrow ha sviluppato EV Charger da 7, 11, e 22 kW in corrente alternata, che consentono ai privati di essere completamente autosufficienti.

I caricabatterie da 7 e 11 kW possono essere installati autonomamente, ma essere anche collegati agli inverter ibridi di Sungrow. La soluzione “tutto in uno” (ibrido, batteria e AC Charger) avrà un importante attenzione a Key Energy.

“Siamo lieti di poter mostrare la nostra nuova soluzione trifase al grande pubblico durante Key Energy 2024”. Ha dichiarato Christian Welz, Distribution Manager di Sungrow Europe.

“Il rapido sviluppo del mercato ci spinge a continuare a fornire alle famiglie italiane soluzioni ibride che offrono un’elevata capacità di accumulo, una gestione intelligente dell’energia e la massima efficienza con i massimi livelli di sicurezza. Grazie al nostro team in crescita in Europa e tenendo in stretta considerazione le esigenze dei nostri clienti, siamo certi che continueremo a fornire soluzioni e servizi all’avanguardia che accelerano la nostra transizione verso una società più verde e sostenibile.“

Con un’esperienza di 26 anni nel settore delle energie rinnovabili, Sungrow ha un ruolo preminente a livello globale nei mercati degli inverter fotovoltaici e degli accumulatori di energia. L’azienda è impegnata a creare un futuro sostenibile, sviluppando, producendo e offrendo soluzioni innovative ed efficienti, perfettamente in linea con l’impegno del marchio per “Energia pulita per tutti“.

Sungrow sarà presente a Key Energy, presso il Padiglione D2, stand 100.