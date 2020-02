Il 4 e 5 marzo da Cosenza riparte l’Efficiency Tour di SunCity che quest’anno sarà in collaborazione con A2A, una delle principali multiutility italiane che nel 2019 è diventata business partner del Gruppo SunCity.

Nelle precedenti edizioni hanno partecipato al Tour circa 1500 partecipanti per 39 tappe in tutta Italia.

Il nuovo tour è stato perfezionato sotto molteplici aspetti e sarà data massima attenzione ad ogni dettaglio, puntando ad affrire un valore aggiunto a chi parteciperà.

In primis le location, esclusive e d’eccezione, dallo Juventus Stadium a Cinecittà, dalle cantine della Franciacorta al Museo Ferrari e a molte altre destinazioni di rilievo.

Ognuna delle 9 tappe, come nella precedente edizione, sarà strutturata su due giornate distinte, per due differenti eventi:

uno dedicato agli imprenditori delle piccole e medie imprese che potranno scoprire i più innovativi strumenti per competere nel mercato 4.0 ;

; l’altro dedicato agli esperti del settore energetico, dagli installatori agli ingegneri e architetti, a cui sarà presentato in dettaglio un quadro completo su normative, trend di mercato, soluzioni finanziarie e novità di prodotto del settore dell’efficienza energetica.

Il comune denominatore dei due differenti eventi sarà comunque l’energia, intesa a 360°, non solo come fonte energetica e pulita per l’ambiente, ma come energia interna aziendale, energia nelle risorse, energia positiva per aumentare il proprio business e trasmettere un valore aggiunto e un sapere unico al proprio cliente.

Grazie al supporto della rete di SunCity Partner e alla presenza di numerosi speaker e partner di eccellenza, il tour riparte più strutturato che mai: nove città per un totale di 18 eventi partendo da Cosenza per proseguire con Bari, Brescia, Torino, Padova, Modena, Ancona, Firenze e Roma.

Riconfermati i partner dell’edizione 2019: Huawei, Jinko Solar e MC Energy.

New Motion, società del gruppo Shell, sarà il nuovo partner per la mobilità elettrica. SolareB2B, QualEnergia.it, Infobuildenergia e Canalenergia come media sponsor e il patrocinio dell’associazione Italia Solare vanno a completare le importanti partnership che sostengono l’Efficiency Tour 2020.

Per programma e iscrizioni visitare www.suncityefficiencytour.it oppure scrivere a info@suncityefficiencytour.it

Gli altri appuntamenti del 2020:

