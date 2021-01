Sonnen GmbH, azienda leader nel mercato globale dei sistemi di accumulo residenziali per le energie rinnovabili, sta ampliando il suo dipartimento tecnico in Italia. A questo scopo è alla ricerca di:

Field Project manager Centro Italia

Field Project manager Nord Est Italia

Field Project manager Nord Ovest Italia

Field Project manager Sud Italia

Requisiti richiesti

Il profilo ideale deve preferibilmente avere un diploma di istituto tecnico superiore oppure una laurea in ingegneria.

Deve aver maturato un’esperienza di almeno 2/3 anni in ambito termotecnico nella progettazione o assistenza alla progettazione, nell’installazione/assistenza tecnica di impianti di riscaldamento residenziali, in ambito elettrotecnico oppure in ambito efficientamento energetico (retrofit di impiantI con caldaie a condensazione o pompe di calore, installazione di impianti fotovoltaici, installazione sistemi di accumulo).

Preferenziale aver maturato esperienza nel coordinamento di progetti e team di lavoro in ambito di manutenzione o cantieristica e conoscenza delle normative tecniche e di sicurezza del settore edile/impiantistico.

Deve avere, infine, disponibilità a trasferte, al massimo di un paio di giorni.

Descrizione dell’attività

Opererà direttamente dalla propria abitazione, gestendo i progetti assegnati in autonomia e coordinato dalla direzione dell’ufficio Operation.

Si occuperà in particolare di:

Supervisionare e coordinare le attività relative all’installazione di impianti di efficienza energetica in ambito residenziale (fotovoltaico, sistemi di accumulo e riscaldamento in pompa di calore).

Controllare, anche attraverso ispezioni sul campo, la corretta esecuzione dei lavori, monitorarne la qualità, le fasi lavorative e le tempistiche di esecuzione.

Aiutare nella selezione, ricerca e formazione dei professionisti/aziende che compongono le squadre tecniche sul territorio di competenza.

Gestire gli ordini e le consegne dei materiali per singola commessa.

Gestire il budget operativo di ciascuna commessa.

Elaborare e gestire la reportistica relativa all’assegnazione della commessa, al sopralluogo, all’esecuzione delle opere e la loro conclusione.

Supporto tecnico alle attività commerciali.

Sede di lavoro

Le sedi sono in Centro Italia, Nord Est Italia, Nord Ovest Italia, Sud Italia. Potrebbe essere necessario primo periodo di formazione di circa 2 mesi presso la sede di Bergamo.

Nice to have

L’autonomia operativa, la capacità di lavorare all’interno di un team e la predisposizione a intrattenere relazioni a diversi livelli sono caratteristiche che completano il profilo.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi e l’inserimento sarà immediato presso la filiale sonnen di Bergamo.

Per chi è interessato/a, inviare la candidatura completa di CV a: info@sonnen.it

