Siderurgia, la ricetta di Legambiente per un acciaio più sostenibile

L’Italia, con le sue 21 milioni di megatonnellate di acciaio immesse sul mercato, è il secondo Paese europeo dopo la Germania per produzione siderurgica.

Il settore impiega complessivamente circa 70 mila addetti per una produzione composta all’80% di acciaio secondario, prodotto cioè dalla fusione di rottami ferrosi nei forni elettrici, e al 20% di acciaio primario, di cui l’impianto Acciaierie d’Italia (ex Ilva) è l’unico stabilimento.

L’intero sistema si basa però su un processo altamente inquinante, che si realizza tramite il ciclo integrale con altoforno, utilizzando minerale ferroso e carbone come materie prime. Per questo motivo proprio a Taranto nel corso del convegno nazionale “L’acciaio oltre il carbone. Nuovi orizzonti a tutela della salute, dell’ambiente, del lavoro” tenutosi venerdì 17 novembre e organizzato da Legambiente si è parlato di modi più sostenibili per proseguire con la produzione siderurgica nazionale.

La riconversione dell’industria e del settore siderurgico, sottolinea l’associazione ambientalista, passano necessariamente per un incremento e una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio.

Al 2050 secondo Legambiente dovremmo essere capaci di produrre 600 TWh/anno di elettricità verde con un’incidenza dell’acciaio prodotto con idrogeno pari a circa il 5% (un fabbisogno corrispondente a 30 TWh).

Gli esperti e i ricercatori che hanno partecipato all’iniziativa hanno infatti sottolineato l’importanza della tecnologia Dri, il processo di produzione sostenibile di ferro a riduzione diretta che avviene rimuovendo l’ossigeno contenuto nelle varie forme di minerale di ferro facendolo reagire direttamente con l’H 2 producendo ferro e acqua all’interno di un forno a temperature relativamente basse (circa 1000 °C).

Secondo uno scenario elaborato da Wood Mackenzie, gruppo globale di ricerca e consulenza del settore energetico, la quota di DRI sulla domanda totale di metalli aumenterà dall’attuale 6% al 13% entro il 2050, con una produzione che crescerà quasi cinque volte più velocemente della domanda totale di metalli, fino a 320 milioni di tonnellate.

L’adozione della tecnologia Dri avrebbe benefici anche da un punto di vista occupazionale: a fronte di un modesto calo dei posti di lavoro nell’industria siderurgica – sostiene Legambiente – ci sarebbe un’enorme crescita di forza lavoro qualificata, che nel 2050 raggiungerà 900mila addetti, per la realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti Fer.

La tecnologia Dri è già realtà in diverse parti del mondo come l’India (28 milioni di tonnellate/anno di capacità) e l’Iran (26 Mt/anno). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati.

E sono già quattro gli esempi nel nostro Continente cui è possibile ispirarsi: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto Dri a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l’anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H2 Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la Blastr Green Steel vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio low carbon dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100mila tonnellate l’anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all’idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l’Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall’Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l’industria siderurgica.

“Per salvare l’ex Ilva, siderurgia e rinnovabili devono convivere – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – solo imboccando senza tentennamenti la strada della decarbonizzazione è possibile garantire la produzione di un settore hard to abate come è quello dell’acciaio, strategico per l’economia di Taranto, della Puglia e dell’intero Paese. Lo esige il drammatico tributo di morti e malati che ha pagato il territorio tarantino”.

Le valutazioni di danno sanitario (VDS) effettuate hanno riscontrato nel tempo eccessi di mortalità e di numerose malattie e un profilo sanitario alterato della popolazione locale. Legambiente ribadisce quindi con forza la necessità di rendere obbligatoria la valutazione preventiva dell’impatto sanitario (VIS), per stabilire se e quanto si possa produrre senza compromettere la salute degli abitanti, oltre che dei lavoratori, di Taranto.

L’obiettivo della VDS è oggi di stimare quanti casi si potrebbero evitare adottando scelte sostenibili per ambiente e salute, sapendo che ogni microgrammo per metro cubo di PM2,5 in meno eviterebbe da 12 a 18 decessi l’anno.

Questa è una delle sei proposte avanzate durante il convegno, le altre prevedono di definire linee guida nazionali di politica industriale per orientare le scelte delle imprese verso decarbonizzazione e innovazione dei processi produttivi, prevedere la costruzione solo di forni elettrici e impianti per la produzione di Dri, abbattere le barriere burocratiche che ostacolano lo sviluppo delle rinnovabili, bonificare le aree contaminate e garantire una giusta transizione, con accordi di programma stringenti, nei territori interessati dalla riconversione industriale.