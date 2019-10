Invent crea la piastrella fotovoltaica calpestabile, Floor®, che moltiplica le possibilità di produrre energia pulita.

Parliamo di pannelli fotovoltaici e pensiamo ai “classici” moduli posizionati sui tetti degli edifici. Ma l’energia del sole arriva dappertutto: illumina le nostre case, le pareti degli edifici commerciali, i monumenti, strade e piazze, accende di colore giardini. E se anche noi potessimo coglierla dappertutto, questa energia?

Da questo obiettivo è nato Floor®, l’ultima creazione in casa Invent, l’azienda veneta che sta rivoluzionando con le proprie creazioni il mondo del fotovoltaico.

Floor®: il fotovoltaico da terra

Floor® è una piastrella fotovoltaica calpestabile che, grazie ad una nuova tecnologia brevettata da Invent, offre la possibilità di sfruttare il suolo per l’installazione del fotovoltaico.

Grazie a questo innovativo prodotto, la superficie dedicabile alla produzione di energia green si amplia e raggiunge luoghi mai considerati prima. Floor® di Invent permette di trasformare pavimentazioni inerti in sistemi vivi e attivi, che raccolgono la radiazione solare e generano energia pulita.

Al posto della classica pavimentazione costituita da asfalto, cemento, piastre o lastre di vari materiali, è possibile oggi installare il sistema di piastrelle fotovoltaiche Invent Floor® e animare il suolo di nuova energia.

Vantaggi Floor ®: nuove superfici per la creazione di energia

Floor® di Invent moltiplica enormemente le possibilità di creazione di energia pulita: anche chi non ha a disposizione sufficiente superficie su tetti e coperture per l’installazione di impianti fotovoltaici potrà rendere la propria casa o l’azienda un luogo ecosostenibile e in armonia con l’ambiente.

Questa è anche la mission e la vision di Invent. Avere una piastrella fotovoltaica a terra, oltre a rendere fruttuosa, una superficie più ampia di quella disponibile sulle coperture, significa anche maggiore accessibilità, che si traduce in comodità di installazione e di manutenzione e quindi, potenzialmente, anche in riduzione dei costi di installazione, pulizia e mantenimento.

La tecnologia Floor ®: nessun aspetto è stato trascurato

Il sistema di pavimentazione fotovoltaica Floor® è tecnicamente un pavimento flottante: viene infatti installato in posizione sopraelevata rispetto al terreno attraverso l’utilizzo di un supporto meccanico regolabile, che lo distanzia da terra ad un’altezza compresa tra i 3,5 e i 5 cm.

In questo spazio è possibile alloggiare i collegamenti elettrici, che saranno quindi facilmente accessibili per ispezioni, manutenzioni e interventi..

La pavimentazione Floor® è composta da piastrelle fotovoltaiche con superficie in vetro della dimensione di 70×103 cm, che possono essere composti e posati a piacimento. In fase progettuale, si può dunque pensare di avere “semplicemente” a che fare con piastrelle.

La pavimentazione Floor® sarà anche completamente calpestabile: il vetro che compone le piastrelle è temprato con una particolare lavorazione che lo rende antiscivolo e può sopportare un peso di 200 kg/m2 e presto sarà disponibile una versione con portata maggiore.

Ogni piastrella fotovoltaica è composta da 24 celle per una potenza di 100/120 W a seconda della colorazione, con un vetro dello spessore di 20 mm, senza cornici in alluminio. La conformazione a filo vetro permette la più libera modulazione e creatività in fase di assemblaggio dei pannelli e una resa estetica eccellente.

In fase di montaggio, i contatti saranno collegati a un sistema di ottimizzazione che migliora la resa dei moduli in caso di ombreggiamento. L’ottimizzatore, in base allo spostamento della zona d’ombra, modulerà la produttività dei singoli pannelli secondo loro esposizione al sole.

Questa accortezza tecnologica consente alle piastrelle illuminate di mantenere la resa al 100%, anche mentre quelle in zona d’ombra produrranno meno energia. Non appena queste torneranno ad essere illuminate la produzione di energia verrà rimodulata fino al raggiungimento, nuovamente, del 100%.

Design Floor ®: la bellezza incontra la tecnologia

Floor® arriva ad affiancare la già affermata gamma di moduli fotovoltaici di design Invent da posizionare su tetti e pareti degli edifici e capaci non solo di trasformare la luce del sole in energia pulita per l’uomo, ma anche di offrire alto valore estetico e, per le aziende, di veicolare le caratteristiche identitarie del proprio marchio.

E anche Floor® non rinuncia al design e all’impatto estetico: sei sono le finiture disponibili, da scegliere in accordo con l’ambiente circostante, o per affinità con la propria brand identity, o, ancora, da mixare e combinare a piacimento per creare motivi, effetti grafici e pattern.

Green è nato per integrarsi armoniosamente a giardini, spazi verdi e ambienti naturali: il vialetto di casa, il parco cittadino, ma anche contesti agrituristici, zone rurali e aree alpine.

Il delicato acquamarina dei Teal si specchia nell’azzurro del cielo e si riflette nell’acqua cristallina di mari e laghi, oltre che armonizzarsi con edifici di particolari stili.

Gray è perfetto per installazioni in centri direzionali e commerciali: un tocco moderno e minimal, per rendere ancora più eleganti edifici di lavoro e di svago.

Gold è il tocco glamour che illumina tutta la gamma Floor ®: splendenti in abbinamento al bianco cangiante di edifici e monumenti, naturale nell’accostamento con la sabbia o la terra brulla, scintillanti nelle aree commerciali o su edifici aziendali.

Brown è la scelta ideale in contesti che devono preservare l’aspetto naturale, primi fra tutti i borghi montani, dove si sposa con gli edifici in legno naturale che caratterizzano l’ambiente.

Infine Black, l’eleganza senza tempo del nero, che esalta tutto ciò che circonda le piastrelle di questo colore e sprigiona la massima energia possibile.

Le piastrelle possono essere posizionate secondo un disegno monocromatico o creando infinite composizioni. Variando metodo di posa e finiture, è possibile ottenere installazioni di design ogni volta uniche e personalizzate, come, ad esempio, composizioni a mosaico, a spina di pesce, pattern ed elaborazioni della propria brand identity.

Funzionalità Floor ®: quando la notte si accende

An che di notte, le composizioni Invent Floor ® non rimarranno mai in ombra.

Un sistema di illuminazione a led inserito nei profili dell’installazione permetterà di apprezzare il valore estetico dell’impianto anche di notte e conferirà la massima funzionalità alle superfici fotovoltaiche.

Vialetti, passerelle e ingressi saranno agibili e percorribili grazie ai led che illumineranno i percorsi, accompagnando gli utilizzatori.

Rivoluzione Floor ®, tra scienza e bellezza

Il nuovo sistema Floor ® potrà essere installato all’esterno sia in contesti privati – residenziali e aziendali – che in luoghi pubblici come centri commerciali, fiere e piazze, ecc., moltiplicando all’infinito le possibilità di produzione di energia pulita.

Floor ® è adatta a sostituire tantissime pavimentazioni ed è destinato a entrare con l’eleganza delle sue soluzioni e la passione della sua missione nel nostro immaginario estetico.

Il tutto senza rinunciare ad estetica e funzionalità: ancora una volta infatti Invent ha creato un prodotto tecnologicamente avanzatissimo, che sposa innovazione scientifica e tradizione del design Made in Italy.

