EDP Renováveis, Vestas e Siemens Gamesa Renewable Energy hanno stretto una partnership per il lancio di una campagna di sensibilizzazione sui vantaggi delle energie rinnovabili.

L’iniziativa, dal titolo “Rinnova il tuo modo di pensare”, è partita ieri – 24 giugno – è rivolta in particolare ai millennial e si articola in originali video, GIF e landing page con argomentazioni concrete e informative sulla competitività delle fonti rinnovabili e dell’eolico in particolare.

Più di 20 aziende del settore delle fonti rinnovabili, oltre a tante altre associazioni specializzate, prendono parte a questa campagna. Il lancio è avvenuto contemporaneamente in cinque Paesi: Spagna, Portogallo, Francia, Brasile e Italia, attraverso la creazione di profili su Youtube, Twitter, Instagram e Facebook.

