Reti elettriche, in Europa la pianificazione non regge il ritmo delle rinnovabili

Nei loro piani di sviluppo dei sistemi di trasmissione di energia elettrica i Paesi dell’Ue sottovalutano la velocità con cui aumenterà la potenza da rinnovabili – soprattutto solare ed eolico – rischiando di ampliare la scollatura tra quanto prodotto e quanto effettivamente trasferibile all’utilizzatore finale.

Ciò pone il pericolo che gli investimenti nelle infrastrutture di rete siano insufficienti per realizzare gli obiettivi climatici e di sicurezza energetica fissati per il 2030.

Sono le conclusioni alle quali giunge il think tank climatico britannico Ember in un report pubblicato ieri 13 marzo denominato “Putting the mission in transmission: Grids for Europe’s energy transition” (link in basso).

L’analisi mostra come 11 dei 26 piani di rete analizzati si basino su stime di minore diffusione dell’energia eolica e solare rispetto agli obiettivi fissati dai governi nazionali, il che “rischia di ritardare la transizione energetica dell’Europa se i piani non vengono aggiornati”, ha affermato Elisabeth Cremona, autrice principale dello studio.

Secondo Ember 19 piani di rete nazionali esaminati non coprono la diffusione dell’energia solare prevista nello scenario “business-as-usual” di SolarPower Europe con orizzonte temporale 2030. L’energia eolica è sottostimata in 10 piani analizzati rispetto alle stime di WindEurope.

Ciò sembra essere principalmente una conseguenza del ritardo dei processi di pianificazione della rete rispetto agli aggiornamenti della politica energetica dei Paesi europei. Il processo di trasposizione degli obiettivi politici nella legislazione nazionale (che spesso richiede circa due anni) e la successiva incorporazione degli stessi nei piani di rete crea un inevitabile slittamento.

Ciò significa che la pianificazione della rete, nonostante la sua natura ciclica, spesso non è in grado di tenere il passo con i diffusi aumenti dei livelli di ambizione dell’Ue e dei governi nazionali, in particolare negli ultimi cinque anni, in termini di installato Fer.

I piani di rete richiedono circa due anni per essere sviluppati, a causa della loro complessità, e gli scenari energetici che ne costituiscono la base sono in gran parte fissati in precedenza. Ciò significa che un piano di rete pubblicato nel 2023 utilizzerebbe scenari sviluppati entro il 2021 o prima, basati su un obiettivo politico probabilmente stabilito nel 2019.

Ember cita l’esempio di due operatori di rete virtuosi, in Finlandia e Germania, che hanno utilizzato obiettivi di politica climatica con un respiro più ampio – come la neutralità climatica dell’Ue nel 2050 – per guidare i propri scenari, piuttosto che essere vincolati a traiettorie politiche a medio termine (in proposito va segnalato che anche il piano della nostra Terna è allineato ai terget climatici aggiornati, almeno a quelli per il 2030).

Il solare è costantemente sottostimato nei piani di espansione della rete rispetto alle prospettive di mercato. Come accennato, 19 piani sono risultati significativamente inferiori alle stime per la fine del decennio, tra il 12% e l’82% al di sotto della potenza prevista. Nell’ambito di 23 piani complessivamente analizzati (inclusi quindi anche quelli che tengono il passo dell’espansione del FV), negli sviluppi della rete è prevista una potenza totale di 205 GW inferiore rispetto a quanto atteso dal mercato.

La situazione per l’energia eolica è meno disallineata. Dei 31 piani di rete che potrebbero essere confrontati con le prospettive del mercato di WindEurope, 10 prevedono capacità eoliche inferiori (in una forbice tra il 13% e l’80%) rispetto a quelle previste dagli addetti ai lavori entro il 2030, sottostimando le installazioni per un totale di 17 GW. Di contro, 12 piani di rete si basano su capacità eoliche più elevate (13%-100% in più), con una differenza positiva di 44 GW.

La rete è comunque destinata ad espandersi. Secondo uno studio pubblicato da Rystad Energy lo scorso 20 febbraio, ci sarà bisogno di aggiungere altri 18 milioni di chilometri di infrastrutture di rete entro il 2030 su scala mondiale. Questo per venire incontro alla crescente domanda di energia, che per quanto riguarda l’Europa la Commissione Ue ha stimato in crescita del 60% circa da qui al 2030. Secondo i piani di rete di 35 Paesi, da qui al 2026 sono previsti oltre 25mila chilometri di nuove linee, che faranno aumentare del 5,3% la lunghezza totale delle reti di trasmissione nazionali. Ciò porterebbe la lunghezza totale a circa 523mila chilometri.

Nei 25 piani con dati che Ember ha giudicato sufficienti per effettuare delle valutazioni, la lunghezza totale della linea di trasmissione aumenterà del 3,8% tra il 2023 e il 2026 e dell’8,1% tra il 2027 e il 2030.

