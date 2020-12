Q CELLS è il primo costruttore di moduli solari a partecipare al programma di controllo della qualità più esaustivo del settore: il nuovo “Quality Controlled PV” dell’istituto di certificazione indipendente TÜV Rheinland.

In tale ambito, l’azienda verifica continuamente i propri moduli anche nella produzione in serie, superando di gran lunga gli standard previsti dalla normale certificazione di omologazione e basandosi sulla futura norma IEC TS 63209, la “Prova di resistenza estesa per moduli fotovoltaici“.

Vengono eseguiti anche controlli sui materiali e sui fornitori di componenti.

Il programma “Quality Controlled PV” di TÜV Rheinland consente a Q Cells di comprovare la sicurezza e la qualità elevate, la lunga durata di vita dei moduli FV e garantire al cliente sempre rese notevoli nel corso della vita utile del prodotto.

Sul programma di prove di qualità di Q Cells

