La nuova vita di FIMER, l’azienda specializzata nella produzione di inverter solari Made in Italy

FIMER è un’azienda italiana, con presenza internazionale, che si è distinta come una realtà all’avanguardia nel settore delle fonti rinnovabili nazionale. A Terranuova Bracciolini (AR) e a Vimercate (MB) sono presenti il comparto R&D e siti produttivi.

L’azienda riparte oggi con una gamma innovativa di prodotti, lanciando nuovi inverter ibridi di ultima generazione, e potenziando il servizio di assistenza post-vendita.

Con soluzioni dedicate al settore fotovoltaico, tutte rigorosamente “Made in Italy“, ha due importanti novità: PowerUNO e PowerTRIO, inverter ibridi mono e trifase con sistema di accumulo, e l’inverter ibrido trifase ad alta potenza PVS-75/125.

La presentazione dei due nuovi inverter ibridi di ultima generazione, progettati rispettivamente per i settori Residenziale e Commerciale & Industriale, arriva insieme alla ripartenza della società attraverso la ripresa della produzione di inverter e l’immissione di nuovi investimenti nella capacità produttiva che assicureranno la disponibilità delle nuove soluzioni già a partire dai prossimi mesi.

PowerUNO (monofase) e PowerTRIO (trifase) sono inverter ibridi disponibili in varie potenze, da 2.0 a 6.0 kW per il monofase, e da 4.0 a 10.0 kW per il trifase.

PowerX è la risposta di FIMER alla crescente domanda di sistemi di accumulo: un sistema di batterie modulare che consente di espandere la capacità di accumulo in qualsiasi momento.

Sviluppato per installazioni in ambito C&I, il nuovo inverter ibrido trifase PVS-75/125 sarà disponibile in tre taglie di potenza – 75 kW, 100 kW e 125 kW – dotato di fino a 12 MPPT; offrirà una serie di funzioni innovative, tra le quali la curva IV in tempo reale e il sistema di rilevazione dell’arco elettrico. Progettato per soddisfare i requisiti di qualsiasi progetto fotovoltaico, assicura un’installazione rapida e una manutenzione agevole.

Parallelamente al lancio delle nuove soluzioni, FIMER ha potenziato significativamente la capacità produttiva di tutti i modelli di inverter, garantendo tempi di consegna ridotti e il servizio di assistenza post-vendita.

I clienti possono contattare il call center dedicato, contare su tempi di intervento rapidi e sulla disponibilità di componenti di ricambio.

Sul servizio di assistenza post-vendita, organizzato per garantire la massima soddisfazione dei clienti, si segnala:

Numero verde 990.444 ; risponde dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:00, per segnalazioni o supporto.

; risponde dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:00, per segnalazioni o supporto. Attraverso il portale FIMER Community si possono gestire autonomamente le segnalazioni e rimanere aggiornati sull’avanzamento delle pratiche e sullo stato degli ordini.

si possono gestire autonomamente le segnalazioni e rimanere aggiornati sull’avanzamento delle pratiche e sullo stato degli ordini. Il servizio di assistenza e riparazione garantisce un supporto rapido, anche per i modelli PVI 10.0/12.5-TL-OUTD o TRIO-20/27.6-TL-OUTD (ordinabili anche nuovi)

Disponibili moduli di potenza (servizio di riparazione, rigenerazione e nuova produzione) da 55 e 67 kW per gli inverter centralizzati PLUS PVI-55/330 e moduli da 350 e 390 kW per gli inverter centralizzati della serie ULTRA, con tempi di consegna ridotti.

A completamento del supporto post-vendita, FIMER lancia due programmi dedicati al revamping e manutenzione.

Programma FIMER Revamp

Offre una nuova vita a impianti dotati di inverter FIMER PVI-55/330.

È il programma di rinnovamento che include un’attenta manutenzione da parte di FIMER e prevede la sostituzione di tutti i moduli dell’impianto con nuove unità.

Garantisce una copertura completa da guasti attraverso una garanzia di 5 anni, che comprende i costi di riparazione e intervento; offre un modulo di riserva disponibile per il cliente per affrontare tempestivamente eventuali fermi.

Programma FIMER Prevent

Più energia all’inverter: è il programma di manutenzione che prevede un intervento accurato da parte di FIMER per verificare lo stato degli inverter e assicurarne la manutenzione.

Il pacchetto include un modulo di riserva a disposizione del cliente per risolvere prontamente eventuali malfunzionamenti. Inoltre, il contratto offre al cliente uno sconto speciale che può essere utilizzato per la riparazione di moduli guasti oppure l’acquisto di moduli nuovi o rigenerati.