Via J. F. Kennedy 26 - 20871 Vimercate (MB)

FIMER è uno dei maggiori produttori al mondo di soluzioni per l’energia rinnovabile.

La Società, specializzata nella produzione di inverter solari e sistemi di ricarica per la mobilità elettrica, offre un’ampia gamma di dispositivi per diverse applicazioni, con un approccio deciso e flessibile, che comporta notevoli investimenti in Ricerca e Sviluppo.

Con centri di formazione locali e tre siti produttivi, FIMER è vicina ai propri clienti e alle dinamiche in evoluzione del settore energetico.

Per approfondimenti consultare il sito www.fimer.com