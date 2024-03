FIMER presenta le ultime tecnologie sviluppate per il mercato fotovoltaico

FIMER, uno dei principali produttori mondiali di soluzioni per l’energia rinnovabile.

Ha partecipato alla seconda edizione di KEY – The Energy Transition Expo di Rimini, dove ha potuto mostrare le ultime tecnologie sviluppate per il mercato fotovoltaico.

Si tratta di tecnologie progettate e prodotte in Italia, tra le quali la piattaforma Power, inverter monofase e trifase con sistema di accumulo per il segmento residenziale, il prototipo del nuovo inverter ibrido trifase ad alta potenza PVS-75/125 e la linea di inverter PVS-10/33, destinati al segmento C&I.

Piattaforma Power: PowerUNO, PowerTRIO e PowerX

FIMER offre uno dei più ampi portafogli di soluzioni residenziali attualmente sul mercato, che comprende un’ampia gamma di inverter di stringa monofase e soluzioni per l’accumulo di energia, adatti a sistemi fotovoltaici installati in impianti solari residenziali.

La piattaforma Power è la nuova soluzione fotovoltaica con accumulo di FIMER che permette di ottimizzare l’utilizzo di energia e comprende una coppia di inverter, monofase e trifase, e una batteria modulare.

PowerUNO e PowerTRIO rappresentano la nuova generazione di inverter ibridi, monofase e trifase, concepiti in varie potenze (da 2 a 6 kW per il monofase e da 4 a 10 kW per il trifase) e capacità di backup (rispettivamente fino a 6 e 10 kW). In entrambi sono state apportate una serie di migliorie tecniche per rendere la soluzione ancora più competitiva sul mercato.

È stata, infatti, potenziata la flessibilità di installazione e ottimizzata la produzione di energia. In particolare, si è incrementato l’ingresso di entrambi gli MPPT (Maximum Power Point Tracker) a 16 A su tutta la gamma, garantendo la massima compatibilità con la maggior parte dei moduli fotovoltaici e massimizzando l’utilizzo dell’energia proveniente dai pannelli solari.

L’introduzione di ulteriori potenze, con il modello trifase che arriva fino a 10 kW, consente di soddisfare le esigenze di progetti di qualsiasi dimensione, sia che si tratti di nuove installazioni che di retrofitting.

Il passaggio da due output a uno unico, destinato sia alle normali condizioni operative che alle situazioni di backup, semplifica notevolmente l’installazione ed è particolarmente vantaggioso, anche per gli impianti realizzati in conformità con gli incentivi in Italia.

La connettività integrata, infine, consente il monitoraggio in tempo reale 24/7, offrendo un controllo completo sull’efficienza e le prestazioni degli inverter.

PowerUNO e PowerTRIO saranno disponibili sul mercato a partire dal secondo trimestre del 2024.

PowerX è una risposta alle crescenti richieste di sistemi di storage. Questo sistema di batterie modulare offre la possibilità di espandere la capacità di accumulo in qualsiasi momento.

Progettata con ingombri minimi, consente una versatilità di installazione sia a pavimento che a parete, rapida e semplice. La piattaforma PowerX garantisce una notevole flessibilità per soddisfare ogni esigenza di raccolta di energia, con un design compatto.

La disponibilità è programmata per la seconda parte del 2024.

Caratteristiche principali di PowerUNO e PowerTRIO:

Inverter ibridi, installazione lato DC o AC

Design compatto e leggero

Piccolo e leggero, ma robusto e potente

Ampia gamma di taglie di potenza (da 2 kW a 10 kW)

Connessioni Plug&Play esterne (non è necessario aprire il coperchio anteriore)

Comunicazione integrata: Wi-Fi integrato, Ethernet, USB

Battery-ready

Compatibile App “Energy viewer”

Efficienza di conversione: +98%

Super silenzioso, con livello di rumore: <40 dBA

Accesso gratuito ad Aurora Vision

Sistema integrato per il rilevamento e l’interruzione dell’arco elettrico (AFCI)

Blockchain ready

Caratteristiche principali di PowerX:

Sistema click-and-connect

Cavo Plug & Play preassemblato per il collegamento inverter (TBC)

Fino a 3 moduli batteria per sistema e fino a 2 sistemi collegabili in parallelo

Consente una facile movimentazione, trasporto e manutenzione

Possibilità di aggiungere un sistema di accumulo in qualsiasi momento

Sistema click-and-connect completamente tool-free (per modulo/i batteria e BMU)

Connettore panel-to-panel robusto e semplice, non necessita di cablaggio

Accesso frontale senza viti

Possibilità di installazione a parete o a pavimento

Chimica LFP (Litio-ferro-fosfato)

Gamma PVS-10/33: inverter di stringa trifase con la massima flessibilità e versatilità

A Rimini, FIMER ha presentato anche le soluzioni di stringa trifase, PVS-10/15 e PVS-20/33, progettate per rispondere alle esigenze di impianti commerciali e industriali.

Questi inverter, disponibili in diverse potenze (da 10 a 15 kW e da 20 a 33 kW), si distinguono per la loro capacità di ottimizzare i costi realizzativi e operativi.

La versatilità di queste soluzioni le rende adatte a ogni tipo di applicazione, sia per impianti appena costruiti che per quelli esistenti, con costi di installazione e manutenzione tenuti a livelli convenienti.

La rapida installazione e messa in servizio, la gestione semplificata e il design senza fusibili, che agevola le operazioni di manutenzione, sono solo alcune delle caratteristiche distintive di questi prodotti.

Le avanzate funzionalità di comunicazione integrate assicurano un’interoperabilità impeccabile con le nuove tecnologie digitali, mentre la connettività Wi-Fi/Ethernet integrata permette la creazione di reti flessibili basate su TCP/IP a costi contenuti. Inoltre, la facilità di sostituzione di qualsiasi dispositivo di rete consente una gestione agevole e conveniente dell’infrastruttura.

Nel contesto di retrofit, questa gamma di inverter si distingue per la sua notevole flessibilità nell’adattarsi a configurazioni di campi fotovoltaici esistenti, offrendo soluzioni su misura per ogni progetto.

Caratteristiche principali di PVS-10/33:

Inverter compatti adatti ad installazione verticale e orizzontale

Design senza fusibili

Massima tensione di stringa 1100 Vdc

Compatibile con moduli fotovoltaici bifacciali

Funzione PID recovery (opzionale)

Commissioning tramite l’app Installer for solar inverters

Funzione di Export limitation integrata

Monitoraggio della corrente di ogni singola stringa

Sistema di rilevazione arco elettrico (opzionale)

Disponibilità del 10% di potenza in più in caso di temperatura fino a 30 °C (PVS-20/33)

PVS-75/125 (prototipo): il nuovo inverter ibrido trifase

Con tre taglie di potenza (75 kW, 100 kW e 125 kW) e fino a 12 MPPT, il PVS-75/125 è il prototipo di inverter ibrido di ultima generazione pensato per soddisfare i requisiti di qualsiasi progetto fotovoltaico del segmento C&I.

Particolarmente compatto e leggero e disegnato per permettere una rapida installazione e facile manutenzione, questa nuova soluzione firmata FIMER rappresenta un tassello importante nel percorso che l’azienda sta facendo per conquistare il mercato attraverso l’innovazione, ricerca, e la qualità del Made in Italy.

Caratteristiche principali del prototipo PVS-75/125:

Battery ready

Veloce da installare, facile da manutenere

Peso e volume ottimizzati

Design senza fusibili

Monitoraggio da remoto senza costi aggiuntivi

Curva I-V disponibile in tempo reale

Il rilancio di FIMER

La scelta di partecipare all’importante evento fieristico KEY (28 febbraio-1marzo 2024) è arrivata in un momento significativo per FIMER, e a seguito della conferma da parte del Tribunale di Milano dell’ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria che, di fatto, ha aperto le porte ad una nuova e promettente fase di ripartenza, attraverso la cessione dell’azienda a un nuovo investitore determinato al rilancio della Società.

Grazie al supporto della procedura di Amministrazione Straordinaria, infatti, sono state riaperte importanti linee di credito, che consentiranno all’azienda di tornare pienamente operativa a partire dai prossimi mesi e confermare importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo per aumentare il livello produttivo, dare pieno supporto ai clienti, e lanciare, già nel 2024, nuove piattaforme innovative.

Per informazioni: FIMER