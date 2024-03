Meno fossili e più rinnovabili per Enel, ma restano incertezze sui bond sostenibili

Nel 2023 Enel ha ridotto in modo significativo la quota di generazione termoelettrica rispetto al 2022, aumentando il peso delle energie rinnovabili, anche se restano incertezze sul raggiungimento degli obiettivi delle sue obbligazioni legate alla sostenibilità.

Questo, in sintesi, il giudizio dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa, think tank globale basato negli Stati Uniti), sull’andamento dei sustainability-linked bond (anche noti con l’acronimo SLB) del gruppo elettrico italiano (abbiamo chiesto a Enel di commentare le analisi critiche dello Ieefa, ma al momento di pubblicare l’articolo non abbiamo ancora ricevuto una risposta).

Le obbligazioni legate alla sostenibilità, è bene precisare, sono diverse dai green bond, impiegati dalle aziende per finanziare specifici progetti nel campo delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e di altri settori dell’economia verde.

I sustainability-linked bond, invece, raccolgono finanziamenti che possono essere utilizzati dalla società emittente per scopi più generali, correlati a obiettivi prestabiliti di sviluppo sostenibile (dal punto di vista ambientale, sociale e di governance) misurati tramite indicatori di performance.

Il rendimento del titolo obbligazionario è a sua volta collegato a questi obiettivi di sostenibilità: la cedola pagata agli investitori aumenta di un certo numero di punti base – il cosiddetto meccanismo di step-up – se l’azienda non li raggiunge, viceversa diminuisce.

Le analisi dell’istituto americano partono dai risultati preliminari per il 2023 pubblicati da Enel a marzo.

Dai dati emerge che l’azienda ha ridotto la sua quota di produzione termoelettrica (gas e carbone) al 27%, rispetto al 39% dell’anno precedente mentre la quota da rinnovabili è aumentata al 61% (49% nel 2022) con il restante 12% da nucleare.

Queste misure, scrive l’analista finanziario per i mercati europei dello Ieefa, Kevin Leung, “dovrebbero portare a una riduzione significativa dell’intensità delle emissioni dell’azienda. Tuttavia, non è certo che esse siano sufficienti per raggiungere l’obiettivo di performance delle obbligazioni legate alla sostenibilità nel 2023”.

Difatti, l’obiettivo 2023 di Enel di ridurre l’intensità delle emissioni cosiddette “Scope 1” (quelle derivanti dalla combustione di fonti fossili), a 148 g di CO2 equivalente per kWh (gCO2e/kWh), è legato a SLB in essere per circa 10 miliardi di euro; è una riduzione del 35% rispetto al livello del 2022, pari a 229 gCO2e/kWh.

Tuttavia, evidenzia Leung, “per raggiungere l’obiettivo, Enel avrebbe dovuto ridurre le proprie emissioni Scope 1 relative alla generazione elettrica di oltre il 40% nel 2023 (l’azienda ha comunicato invece una riduzione di circa il 30% delle emissioni totali nel 2023)”.

Si parla poi del nuovo “framework di finanza sostenibile” di Enel aggiornato a gennaio 2024, le cui ambizioni “sembrano essere meno solide” del precedente framework di febbraio 2023.

Il nuovo obiettivo per diminuire le emissioni Scope 1 al 2026, pari a 125 gCO2e/kWh (immagine sotto, tratta dal framework), “mostra una riduzione di appena il 3,8% rispetto all’obiettivo esistente per il 2025”. Inoltre, gli obiettivi di capacità installata da fonti rinnovabili sono stati abbassati al 73% della capacità totale per il 2025 (era 76%) e all’80% per il 2030 (era 85%).

Leung poi osserva che alcune compagnie “mostrano di aver intrapreso una direzione più promettente nella riduzione dell’intensità delle emissioni. Ad esempio, la società elettrica portoghese EDP ha ridotto l’intensità delle emissioni Scope 1 e 2 nel 2023 del 50% rispetto all’anno precedente, portandola a 81 gCO2e/kWh, e ha un obiettivo di 8 gCO2e/kWh entro il 2030”.

Mentre l’intensità delle emissioni della spagnola Iberdrola è stata pari a 77 gCO2e/kWh nel 2023, con un obiettivo inferiore a 10 gCO2e/kWh entro il 2030.

Infine, Leung spiega che il mancato raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità per il 2023 avrebbe “conseguenze molto limitate” per Enel.

Difatti, “il potenziale onere rappresentato dagli interessi derivante dallo step-up della cedola dell’obbligazione è insignificante per le finanze di Enel, il che indica che il mercato SLB non è sufficientemente ampio per fornire incentivi alla decarbonizzazione e captare eventuali rischi aziendali di maggiore entità, derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi”.