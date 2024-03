Enel cede a Sosteneo il 49% dei progetti in batterie in Italia

Con un’operazione da 1,1 miliardi di euro, Enel ha ceduto a Sosteneo – gestore di investimenti in energie rinnovabili – il 49% di Enel Libra Flexsys, società costituita per sviluppare 1,7 GW di batterie in Italia con 23 progetti di accumulo elettrico. Nel portafoglio di progetti di Enel Libra Flexsys ci sono anche tre rifacimenti […]