LONGi ottiene il rating di sostenibilità “silver” da EcoVadis per le performance ESG

Il produttore di moduli fotovoltaici, LONGi, ha ottenuto il Silver Sustainability Rating da EcoVadis, rinomata piattaforma internazionale per la valutazione della responsabilità sociale d’impresa (CSR).

EcoVadis, specializzata nell’analisi delle performance ambientali, sociali e di governance (ESG) delle aziende, assegna il rating in base ai principali standard di CSR, come la Global Reporting Initiative (GRI) e gli standard ISO 26000, seguendo il modello di gestione della sostenibilità PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Secondo quanto riportato in una nota stampa rilasciata dall’azienda cinese, l’assegnazione del Silver Sustainability Rating testimonia le prestazioni di LONGi nel campo dello sviluppo sostenibile e rappresenta anche un incoraggiamento ai continui sforzi per promuovere l’innovazione tecnologica nell’ambito dell’energia sostenibile e contribuire agli obiettivi globali di neutralità delle emissioni di carbonio.

Nel suo ultimo Climate Action White Paper 2023, LONGi aveva già delineato la sua strategia di sviluppo sostenibile e i suoi impegni. L’azienda, infatti, non solo ha aderito ad iniziative climatiche come RE100, EP100, EV100 e SBTi, ma ha anche proposto il concetto “Solar for Solar“, con l’obiettivo di realizzare prodotti fotovoltaici sfruttando l’energia solare, mirando all’autosufficienza energetica e all’abbattimento delle emissioni legate al processo produttivo.

L’azienda sta lavorando per la costruzione di una “Zero Carbon Factory“, per ridurre significativamente le emissioni legate al processo di produzione attraverso l’utilizzo di energia rinnovabile, misure di risparmio energetico e il recupero dei gas di scarico.

(foto dal sito Longi Solar)