Prezzi dei moduli fotovoltaici troppo bassi, LONGi chiede al governo cinese di contrastarli

Il maggiore produttore mondiale di moduli fotovoltaici, la cinese LONGi Green Energy Technology, ha auspicato che Pechino introduca nuove regole nelle gare d’appalto, per contrastare prezzi troppo bassi dei pannelli, che pregiudicano uno sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili in Cina. La richiesta è arrivata dal presidente di LONGi, Zhong Baoshen, in un’intervista a Shanghai Securities […]