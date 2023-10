Legge di bilancio 2024 al Senato: il testo bollinato

La legge di bilancio 2024 è pronta a iniziare il suo iter in Parlamento.

Il testo bollinato e firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato trasmesso alla presidenza del Senato (link in basso). Oggi, martedì 31 ottobre, alle 15, partirà l’esame a Palazzo Madama (ddl 926).

Tra le poche norme in materia di energia, c’è da segnalare l’art. 4 che proroga e rifinanzia per i primi tre mesi del 2024 il contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, con una spesa complessiva per questa misura pari a 200 milioni di euro, metà di quanto indicato nelle bozze precedenti del ddl bilancio.

Il testo trasmesso al Senato poi conferma, a decorrere dal 1° marzo 2024, l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta applicata sui bonifici parlanti per le ristrutturazioni edilizie che beneficiano delle detrazioni fiscali (art. 23).

Questa ritenuta, ricordiamo, è l’importo trattenuto dalle banche sul pagamento effettuato da chi usufruisce della detrazione e vale come acconto per l’imposta sui redditi.

Confermata anche la norma (art. 18) che prevede la tassazione al 26% anche sul valore degli interventi realizzati con il Superbonus, in caso di rivendita dell’immobile nei primi 5 anni (si veda anche Superbonus e Legge di bilancio 2024: nuove regole, nuove incongruenze).