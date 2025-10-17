La transizione energetica non può prescindere la formazione a più livelli ed è anche per questo che QualEneergia.it pubblica la rubrica “La formazione energetica in Italia”,

Vengono qui raccolti corsi dedicati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili: al momento circa 50 percorsi tra università, master, ITS e seminari.

Tra questi vogliamo oggi evidenziare i corsi di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Genova, con scadenza ravvicinata, che si concentrano sulle tematiche legate all’efficienza energetica e all’energia da fonti rinnovabili.

Corso di laurea magistrale in “Management for energy and environmental transition”

Il corso di laurea magistrale “Management for energy and environmental transition” forma manager esperti nella transizione energetica ed ecologica, con competenze in economia, contabilità, mercati e regolazione, orientate alla sostenibilità aziendale e alle strategie europee e nazionali.

L’approccio didattico combina lezioni frontali e metodi innovativi come flipped classroom, lavori di gruppo, seminari con esperti, uso di software, stage e attività laboratoriali.

I laureati saranno in grado di gestire processi decisionali complessi legati alla transizione, con una visione interdisciplinare (economia, ingegneria, diritto, management) e potranno collaborare con aziende energetiche, enti regolatori e fornitori di servizi per sviluppare carriere nel campo della sostenibilità e dell’energia. Questo corso si terrà in lingua inglese.

Per approfondimenti: Università degli Studi di Genova

Corso di laurea magistrale in “Electrical engineering for energy transition”

Il corso di laurea magistrale “Electrical engineering for energy transition” forma esperti in tutti gli aspetti della transizione energetica elettrica, dalla produzione rinnovabile allo stoccaggio, trasmissione e distribuzione dell’energia, fino a veicoli elettrici, smart grids e automazione dei sistemi elettrici.

Il corso offre una solida preparazione scientifica e tecnica, con attività pratiche in laboratori universitari e aziende del settore, su impianti reali e simulati.

I laureati potranno lavorare in energie rinnovabili, automazione industriale, produzione e distribuzione elettrica, ricerca e sviluppo, oppure come liberi professionisti o in ruoli manageriali e tecnico-organizzativi. Anche questo corso si terrà in lingua inglese.

Per approfondimenti: Università degli Studi di Genova

Corso di laurea magistrale in “Ingegneria meccanica – energia e aeronautica”

Infine, il corso di laurea magistrale “Ingegneria meccanica – energia e aeronautica” che forma ingegneri con competenze meccaniche ed energetiche, articolato in tre curricula:

Aeronautica , per la progettazione di sistemi di propulsione e macchine a fluido

, per la progettazione di sistemi di propulsione e macchine a fluido Energetica e impianti termotecnici , per energie rinnovabili, nucleari e sistemi di climatizzazione

, per energie rinnovabili, nucleari e sistemi di climatizzazione Macchine e sistemi per l’energia, per lo sviluppo e la progettazione di sistemi di produzione e conversione energetica.

L’apprendimento combina lezioni frontali, simulazioni e attività di laboratorio presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti, con tirocini e tesi in aziende e centri di ricerca.

Gli sbocchi professionali riguardano i settori energetico, impiantistico, della produzione e conversione dell’energia, delle rinnovabili e dell’aeronautica, oltre alla libera professione e al dottorato in ambito meccanico-energetico.

Per approfondimenti: Università degli Studi di Genova

In tutti e tre i casi si tratta di corsi ad accesso libero, ma per iscriversi c’è tempo fino al 28 novembre 2025.

VAI ALLA RUBRICA “LA FORMAZIONE ENERGETICA IN ITALIA“