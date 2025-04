L’Università di Genova apre il corso di laurea magistrale in “Ingegneria meccanica – energia e aeronautica”

Il corso forma ingegneri con competenze meccaniche ed energetiche ed è articolato in tre curricula: Aeronautica per la progettazione dei sistemi di propulsione aerea e delle macchine a fluido; Energetica e impianti termotecnici per le energie rinnovabili e nucleari, i sistemi di condizionamento e refrigerazione; Macchine e sistemi per l’energia per lo sviluppo di sistemi energetici di produzione e conversione dell’energia e il progetto dei componenti.

Ente: Università degli studi di Genova

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di laurea

Apertura avviso: n.d.

Chiusura avviso: n.d.

Inizio lezioni: n.d.

Informazioni: Università degli studi di Genova

TORNA ALL’ARCHIVIO