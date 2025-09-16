Connection Information

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 37,6% (15 set) - PUN: 110,72 €/MWh (16 set) - Petrolio WTI: 63,43 $/b - Gas Eu TTF: 32,15 €/MWh - CO2: 76,75 €/ton
Home > Efficienza Energetica >Scuola dei mestieri dell’energia in Puglia e Sicilia: i corsi in partenza

Scuola dei mestieri dell’energia in Puglia e Sicilia: i corsi in partenza

CATEGORIE:

Dopo il successo in Puglia, la Scuola dei Mestieri dell’Energia arriva anche in Sicilia. I corsi formativi e professionalizzanti per l’anno scolastico corrente.

In una fase in cui la transizione energetica deve essere al centro delle politiche europee e nazionali, la formazione diventa un fattore decisivo per restare competitivi.

Nella rubrica “La formazione energetica in Italia”, QualEnergia.it raccoglie corsi dedicati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili: circa 120 percorsi tra università, master, ITS e seminari.

Tra questi vogliamo oggi mettere in evidenza i corsi della Scuola dei Mestieri dell’Energia, nata dalla collaborazione tra Edison e AFORISMA, School of Management privata del Sud Italia.

La Scuola offre percorsi formativi rivolti a giovani che sono alla ricerca di opportunità concrete e adulti che vogliano specializzarsi o ottenere certificazioni professionali.

L’anno scolastico 2025-2026 prevede la:

  • terza edizione del Corso triennale di “Operatore di impianti termoidraulici
  • seconda edizione del Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per “Tecnico per installazione e manutenzione impianti“, pensato per chi ha già conseguito un diploma e vuole specializzarsi ulteriormente
  • prima edizione del Diploma Professionale in “Tecnico di impianti termici”, per chi è in possesso di una qualifica triennale IeFP coerente.

A questi si affianca anche un’offerta molto pratica di percorsi come “Tecnico del risparmio energetico e impiantista Idro-Termo-Gas“, rivolti a giovani e adulti disoccupati che vogliono acquisire nuove competenze e reinserirsi nel mercato del lavoro.

Corso triennale di operatore di impianti termoidraulici

Più nel dettaglio, il corso di “Operatore di impianti termoidraulici” permetterà di ottenere la qualifica professionale di operatore di impianti termoidraulici (III Livello EQF), riconosciuta a livello europeo.

Il suo percorso formativo dura 3.168 ore, di cui metà in aula e metà in azienda, secondo le modalità di alternanza rafforzata o di apprendistato retribuito di I livello.

Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 14 e 24 anni residenti in Puglia e in possesso del diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (ex licenza media) e che non abbiano assolto all’Obbligo Formativo.

Il corso è a numero chiuso e si svolgerà in conformità con il calendario scolastico della Regione Puglia. L’inizio delle lezioni è previsto per settembre ma il sito web della Scuola al momento informa che c’è ancora la possibilità di iscriversi.

Diploma professionale in Tecnico di Impianti Termici

Il corso per “Tecnico di Impianti Termici” nasce per rispondere ai reali fabbisogni del settore energetico, rilevati da Edison e dalle oltre 50 aziende partner della Scuola dei Mestieri dell’Energia.

È un percorso di IV anno IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) che integra formazione in aula e laboratorio preparando gli studenti a:

  • approfondire competenze su impianti termici civili e industriali, in particolare su riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria
  • applicazione pratica di normativa tecnica e di sicurezza (es. DPR 74/2013, UNI/TS10813)
  • progettazione, installazione, collaudo e manutenzione avanzata di impianti termici
  • sviluppo di autonomia operativa e capacità di gestione in contesti lavorativi reali
  • all’esame finale per l’ottenimento del diploma professionale (IV livello EQF).

Si tratta di un corso annuale della durata di 990 ore, di cui metà in aula e metà in azienda, secondo le modalità di alternanza rafforzata o di apprendistato di I livello.

Anche questo corso è a numero chiuso e possono essere ammessi i candidati con i seguenti requisiti:

  • aver assolto l’obbligo di istruzione/formazione o esserne stati prosciolti
  • possedere una qualifica triennale IeFP coerente (es. Operatore di impianti termoidraulici o termici) rilasciata da un ente accreditato
  • avere il domicilio in Puglia.

Il corso inizierà a ottobre 2025.

Caratteristiche comuni ai due corsi

I corsi danno la possibilità ad allievi e allieve di lavorare come artigiani indipendenti o come dipendenti nel settore termoidraulico. Le opportunità di lavoro saranno favorite anche al network di aziende partner del gruppo Edison.

Hanno frequenza obbligatoria, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.

Le lezioni avranno sede presso il Campus didattico di AFORISMA School of Future, in via Umbria 19 a Lecce. Mentre l’apprendistato sarà svolto nelle aziende del network EDISON e della Scuola dei Mestieri dell’Energia presenti in Puglia.

Dal prossimo anno, corsi anche in Sicilia

Dopo il successo in Puglia, arriva anche in Sicilia la Scuola dei Mestieri dell’Energia, progetto promosso da Edison, in collaborazione con ARCES, Fondazione Ortygia e AFORISMA School of Future, per offrire ai giovani percorsi di formazione tecnico-professionale riconosciuti e direttamente spendibili nel mercato del lavoro.

Il progetto prende avvio con la firma dell’Accordo di partnership e prevede una prima fase di sviluppo che porterà all’attivazione dei primi corsi in Sicilia in concomitanza con l’anno scolastico 2026/2027.

VAI ALLA RUBRICA “LA FORMAZIONE ENERGETICA IN ITALIA

