Formazione energetica: 5 corsi ITS con iscrizioni in scadenza in Lombardia

Formazione energetica: 5 corsi ITS con iscrizioni in scadenza in Lombardia

Le iscrizioni ai percorsi biennali 2025-2027 dell’ITS Red Academy in Lombardia chiudono il 1° ottobre. Il nostro archivio dei corsi ancora aperti in Italia nella rubrica "Formazione energetica in Italia".

In un contesto in cui la transizione energetica è al centro delle politiche europee e nazionali, la formazione è un fattore decisivo per restare competitivi.

Nella rubrica “La formazione energetica in Italia”, QualEnergia.it raccoglie corsi dedicati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili: circa 100 percorsi tra università, master, ITS e seminari.

Tra questi vogliamo oggi evidenziare i corsi dell’ITS Red Academy della Lombardia, rivolti a diplomati delle scuole superiori.

Sono percorsi biennali (2025-2027) che prevedono 1.800 ore complessive, di cui circa la metà in stage presso aziende del settore. Più del 70% dei docenti proviene direttamente dal mondo del lavoro e oltre il 40% delle attività si svolge in impresa: una formula che garantisce concretezza, innovazione e opportunità di inserimento professionale.

I corsi ITS in Lombardia in sintesi

Il corso Tecnico superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile (Building Manager), con sede a Verona, prepara figure professionali capaci di coniugare edilizia, impiantistica e nuove tecnologie con una forte attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.

Attraverso lo studio della bioedilizia, dei materiali ad alte prestazioni, della progettazione BIM e delle soluzioni impiantistiche innovative, i partecipanti acquisiscono competenze per analizzare e ottimizzare i consumi, progettare edifici ad alta efficienza e integrare fonti di energia rinnovabile.

Vengono approfonditi aspetti come riqualificazione energetica, certificazione, riduzione dell’impatto ambientale e uso della domotica per migliorare il comfort e abbattere gli sprechi. I Building Manager devono essere in grado di gestire interventi di nuova costruzione o ristrutturazione.

Poi ci sono altri 4 corsi, tutti con sede a Varese:

Il corso Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (Building Specialist 4.0) che forma professionisti capaci di gestire l’intero ciclo di vita di un edificio, dal rilievo alla certificazione, con forte attenzione a efficienza energetica e sostenibilità.

Attraverso laboratori pratici e software avanzati, gli studenti imparano a utilizzare tecnologie come laser scanner e BIM/MEP, a monitorare le prestazioni energetiche e ambientali e a gestire i processi in cloud. I Building Specialist 4.0 diventano così figure chiave per un’edilizia innovativa, digitale e a basso impatto energetico.

Il corso Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (Construction Manager) prepara tecnici in grado di gestire nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni con attenzione a efficienza energetica, innovazione, comfort abitativo e riduzione dell’impatto ambientale.

I partecipanti acquisiscono competenze in progettazione BIM, certificazione energetica, gestione del cantiere e utilizzo di tecnologie innovative, comprese le costruzioni in legno.

Il corso di Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti (Energy Manager 4.0) forma Energy Manager capaci di progettare, gestire e monitorare da remoto le prestazioni energetiche, ottimizzare i processi impiantistici e ridurre l’impatto ambientale degli edifici.

Gli studenti acquisiscono competenze nella modellazione BIM/MEP, nell’analisi dei fabbisogni energetici e nella scelta delle soluzioni impiantistiche più efficienti. Vengono approfondite la domotica, le energie rinnovabili e le tecnologie 4.0, con particolare attenzione a sensoristica, IoT e smart systems.

Il percorso include laboratori e workshop dedicati a nuova costruzione, riqualificazione ed esecuzione, per sperimentare concretamente le competenze acquisite.

Infine, nel corso Tecnico superiore per la sostenibilità energetica nell’economia circolare (Green Manager) gli studenti approfondiscono temi come smart city, comunità energetiche, energie rinnovabili ed economia circolare, integrando soluzioni per il riuso delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale.

Ampio spazio è dedicato alla bioedilizia, alla domotica e agli impianti ad alta efficienza, con laboratori che consentono di sperimentare direttamente software BIM e strumenti digitali.

I Green Manager analizzeranno le prestazioni energetiche ed economiche degli edifici, valutare la fattibilità di progetti e utilizzare tecnologie 4.0 per il monitoraggio ambientale.

Un’occasione da non perdere

In un settore in continua trasformazione, aggiornarsi significa non solo ampliare le proprie competenze, ma anche avere un canale più diretto con il mondo del lavoro, grazie a piani di studio costruiti insieme alle imprese e ad esperienze concrete sul campo.

Le iscrizioni per tutti i corsi chiudono il 1° ottobre 2025: per informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito dell’ITS Red Academy e il bando (pdf).

VAI ALLA RUBRICA “LA FORMAZIONE ENERGETICA IN ITALIA

